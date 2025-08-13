Олег Гончар

Сборная Украины поднялась на третье место в медальном зачете Всемирных игр-2025 в Ченду (Китай).

13 августа украинские спортсмены завоевали три золотые медали в самбо среди мужчин: Андрей Кучеренко (до 71 кг), Владислав Руднёв (до 79 кг) и Пётр Давиденко (до 88 кг).

В общей сложности у Украины 26 медалей: 11 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых.

Благодаря трём золотым наградам Украина обошла Италию, у которой 40 медалей (10 золотых, 15 серебряных, 15 бронзовых). Лидируют в зачете Китай (21+6+4) и Германия (15+13+13).

Всемирные игры-2025. Медальный зачет

1. Китай — 21 «золото» + 6 «серебро» + 4 «бронза» = 31 медаль

2. Германия — 15 + 13 + 13 = 41

3. Украина — 11 + 9 + 6 = 26

4. Италия — 10 + 15 + 15 = 40

5. Франция — 7 + 9 + 9 = 25