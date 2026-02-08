Олег Гончар

Украинский саночник Андрей Мандзий обновил национальный рекорд в мужских одноместных санях на Олимпийских играх-2026. По итогам четырех заездов он показал время 3:34.774 минуты и занял 12-е место в итоговом протоколе.

Еще один представитель Украины Антон Дукач завершил соревнования на 16-й позиции с результатом 3:35.204. Для обоих украинцев этот старт стал одним из лучших в карьере на олимпийском уровне.

Олимпийское золото в одноместных санях впервые в своей карьере завоевал немец Макс Лангенхан. Серебряную награду выиграл австриец Йонас Мюллер, а бронзовым призером стал представитель Италии Доминик Фишналлер.