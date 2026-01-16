Денис Седашов

Украинский саночник Андрей Мандзий одержал победу на этапе Кубка наций по санному спорту, который состоялся в немецком Оберхофе.

В мужских одноместных санях Мандзий показал результат 43,241 секунды. Серебряным призером стал поляк Матеуш Сохович (43,345), бронзовую награду завоевал швед Сванте Кохал (43,477).

Еще один украинец Антон Дукач остановился в шаге от медали, заняв четвертое место — до бронзы ему не хватило лишь 0,002 секунды.

Также призерами стали украинские спортсмены в мужских двухместных санях в рамках Кубка наций. Серебряные награды завоевали Игорь Гой и Назарий Качмар, а бронзовыми призерами стали Даниил Марциновский и Богдан Бабура. Победу в этой дисциплине праздновали немцы Мориц Егер и Валентин Штойдте.

Дукач показал лучший результат Украины в истории в Кубке Наций, заняв второе место.