Мандзий — победитель этапа Кубка наций по санному спорту в Оберхофе
Также на подиум поднялись Игорь Гой и Назарий Качмар и Даниил Марциновский и Богдан Бабура
около 2 часов назад
Украинский саночник Андрей Мандзий одержал победу на этапе Кубка наций по санному спорту, который состоялся в немецком Оберхофе.
В мужских одноместных санях Мандзий показал результат 43,241 секунды. Серебряным призером стал поляк Матеуш Сохович (43,345), бронзовую награду завоевал швед Сванте Кохал (43,477).
Еще один украинец Антон Дукач остановился в шаге от медали, заняв четвертое место — до бронзы ему не хватило лишь 0,002 секунды.
Также призерами стали украинские спортсмены в мужских двухместных санях в рамках Кубка наций. Серебряные награды завоевали Игорь Гой и Назарий Качмар, а бронзовыми призерами стали Даниил Марциновский и Богдан Бабура. Победу в этой дисциплине праздновали немцы Мориц Егер и Валентин Штойдте.
