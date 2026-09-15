50 тысяч долларов за «настоящий хаос». Дэйна Уайт подготовил сюрприз для участников UFC 331
В главном бою встретятся Джошуа Ван и Александр Пантожа
Генеральный директор UFC Дейна Уайт в социальной сети анонсировал специальное денежное вознаграждение для бойцов на турнире UFC 331, который состоится 19 сентября в Лос-Анджелесе (США).
Только на одну ночь мы введем бонус за «настоящий хаос» в клетке. Для UFC 331 мы установим бонус за «настоящий хаос» в размере $ 50 тыс., и он достанется бойцу, который, на мой взгляд, заслуживает этого больше всего.
В главном поединке турнира UFC 331 чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) американский боец Джошуа Ван проведет реванш против бывшего обладателя титула бразильца Александра Пантожи.
Аспиналл отказался от титула чемпиона UFC в тяжелом весе.
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