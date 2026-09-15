Павел Василенко

УЕФА принял решение о местах проведения следующих финалов Лиги чемпионов. Европейская футбольная ассоциация определила хозяев решающих матчей на 2028 и 2029 годы.

В 2027 году финал турнира пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Хозяин этого матча был определен еще в сентябре 2025 года.

Теперь УЕФА объявил, где пройдут два следующих финала. В 2028 году самый важный матч Лиги чемпионов примет «Альянц Арена» в Мюнхене, а в 2029-м команды сыграют на «Камп Ноу» в Барселоне.

«Альянц Арена» является домашним стадионом Баварии и функционирует с 2005 года. «Камп Ноу» открыт еще в 1957 году, в настоящее время арена является домашней для Барселоны.

Мюнхенский стадион примет финал во второй раз за два года. Для «Камп Ноу» возвращение решающего матча станет значительно более значимым событием: в последний раз финал Лиги чемпионов здесь проводили в 1999 году. Тогда «Манчестер Юнайтед» победил «Баварию» со счетом 2:1.

Сообщается, что заявка Мюнхена не имела конкурентов. В то же время Барселона опередила лондонский «Уэмбли» и дортмундский «Вестфаленштадион» в борьбе за право принять финал 2029 года.