Аспинал отказался от титула чемпиона UFC в тяжелом весе
Британец продолжает восстанавливаться после боя с Сирилом Ганом
Британский боец UFC Том Аспиналл в социальной сети объявил об отказе от титула чемпиона организации в тяжелом весе (до 120 кг) из-за продолжительного восстановления после травмы глаза.
Я знаю, что возникали вопросы, почему я сохранял молчание. Я всегда придерживался советов UFC и был сосредоточен на восстановлении, пока мы пытались сделать все возможное для моего возвращения. Я принял решение освободить титул чемпиона в тяжелом весе. Я попросил UFC позволить мне сделать это заявление, потому что не хочу тормозить развитие своего дивизиона.
Я знаю, как это — когда твоя карьера поставлена на паузу, и я хочу, чтобы у других бойцов была возможность бороться за пояс. Руководство UFC было в курсе каждого моего шага, они видели результаты всех тестов, процедур и медицинских заключений, касающихся моих глаз. Мы тесно сотрудничали с различными врачами и специалистами, пытаясь добиться моего возвращения, но, к сожалению, сейчас это просто невозможно.
Британец не выходил в октагон с октября 2025 года, когда его поединок против Сирила Гана на турнире UFC 321 был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз и последующего повреждения. Аспиналл отметил, что продолжает курс лечения.
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