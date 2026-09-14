Британский боец UFC Том Аспиналл в социальной сети объявил об отказе от титула чемпиона организации в тяжелом весе (до 120 кг) из-за продолжительного восстановления после травмы глаза.

Я знаю, что возникали вопросы, почему я сохранял молчание. Я всегда придерживался советов UFC и был сосредоточен на восстановлении, пока мы пытались сделать все возможное для моего возвращения. Я принял решение освободить титул чемпиона в тяжелом весе. Я попросил UFC позволить мне сделать это заявление, потому что не хочу тормозить развитие своего дивизиона.

Я знаю, как это — когда твоя карьера поставлена на паузу, и я хочу, чтобы у других бойцов была возможность бороться за пояс. Руководство UFC было в курсе каждого моего шага, они видели результаты всех тестов, процедур и медицинских заключений, касающихся моих глаз. Мы тесно сотрудничали с различными врачами и специалистами, пытаясь добиться моего возвращения, но, к сожалению, сейчас это просто невозможно.