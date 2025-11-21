Амосов анонсировал дебют в UFC — известны дата и соперник
Украинец подписал контракт и ждет официального объявления
около 2 часов назад
Ярослав Амосов
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) Ярослав Амосов (28-1) опубликовал пост в соцсетях, в котором анонсировал быстрые новости от UFC.
«Дата и соперник известны, контракт подписан. Следите за официальными новостями UFC! Начинается новая глава. Официальные новости от UFC уже скоро».
Ранее украинец вошел в пул антидопингового тестирования UFC, что является обязательным условием для дебюта.
Амосов не дрался с марта 2025-го, когда победил Кертиса Миллендера в CFFC. Единственное поражение потерпел от Джейсона Джексона в Bellator в ноябре 2023-го.