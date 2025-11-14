Олег Гончар

Украинский боец Ярослав Амосов (28-1) присоединился к антидопинговой программе UFC и через шесть месяцев сможет провести свой первый бой в американской организации.

В марте 2025 года Амосов выступил на турнире CFFC 140 в Филадельфии, где победил удушающим приемом американца Кертиса Миллендера.

Вступление в UFC Registered Testing Pool — стандартный шаг для потенциальных новичков, который предусматривает регулярное тестирование.

Украинец является четырехкратным чемпионом мира по самбо.

Как сообщалось, ранее Амосов посетил офис UFC.