Амосов присоединился к антидопинговой программе UFC
Экс-чемпион Bellator готовится к дебюту в октагоне
около 20 часов назад
Украинский боец Ярослав Амосов (28-1) присоединился к антидопинговой программе UFC и через шесть месяцев сможет провести свой первый бой в американской организации.
В марте 2025 года Амосов выступил на турнире CFFC 140 в Филадельфии, где победил удушающим приемом американца Кертиса Миллендера.
Вступление в UFC Registered Testing Pool — стандартный шаг для потенциальных новичков, который предусматривает регулярное тестирование.
Украинец является четырехкратным чемпионом мира по самбо.
Как сообщалось, ранее Амосов посетил офис UFC.