Олег Гончар

Менеджер экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева (20-2-1) Ризван Магомедов поделился планами на будущее подопечного. Слова менеджера привел mmajunkie.usatoday.com.

По словам Магомедова, Перейра не планирует в следующем поединке драться с Анкалаевым, и поэтому им придется сначала побить кого-то из топов.

«Алекс Перейра не горит желанием третьего боя с Магомедом, но мы будем настаивать. Сейчас Магомеду нужна одна победа — например, с Иржи Прохазкой. Если справимся с таким соперником, обеспечим еще один титульный шанс». Ризван Магомедов

Йиржи Прохазка (32-5-1) идет на серии из двух побед над Джамалом Хиллом (12-4) и Халилом Раунтри (14-7).

