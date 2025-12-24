Эксперт и комментатор UFC Джо Роган высказался о будущем чемпиона полутяжелого веса Алекса Перейры. Американца цитирует fightnews.info:

Есть много разговоров о том, что Перейра будет драться в тяжелом весе. Активно говорят, что он, возможно, даже сразится с Сирилом Ганом. Я не знаю, насколько это соответствует действительности. Я не говорил об этом с Даной Уайтом. Но этот шаг не кажется нелогичным. В настоящее время Перейра весит 109 килограммов. Даже более 109 кг.

Не ошибитесь, этот парень может нокаутировать тяжеловесов. В этом нет никаких сомнений. Он бьет сильнее, чем кто-либо, за кем когда-либо следили.