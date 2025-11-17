Биспинг уверен, что Махачев и Топурия в ближайшее время не будут драться.
Британец объяснил, почему супербой откладывается
около 4 часов назад
Член Зала славы UFC и бывший чемпион в средней весовой категории британец Майкл Биспинг объяснил, почему поединок между чемпионом полусреднего веса Исламом Махачевым и непобежденным чемпионом легкого веса Илией Топурией в ближайшее время не состоится.
«Пока не думаю, что бой между Исламом и Илией состоится. Думаю, Топурия еще несколько раз защитит свой титул, прежде чем даже подумает о переходе в полусредний. Для Ислама нет недостатка соперников в 77 кг».
Топурия недавно заявил, что готов подняться в 77 кг и сразиться с Махачевым, но Биспинг считает это преждевременным.
Махачев идет на серии из 16 побед и только что завоевал второй титул, тогда как Топурия должен защитить пояс.