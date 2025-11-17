Олег Гончар

Член Зала славы UFC и бывший чемпион в средней весовой категории британец Майкл Биспинг объяснил, почему поединок между чемпионом полусреднего веса Исламом Махачевым и непобежденным чемпионом легкого веса Илией Топурией в ближайшее время не состоится.

«Пока не думаю, что бой между Исламом и Илией состоится. Думаю, Топурия еще несколько раз защитит свой титул, прежде чем даже подумает о переходе в полусредний. Для Ислама нет недостатка соперников в 77 кг». Майкл Биспинг

Топурия недавно заявил, что готов подняться в 77 кг и сразиться с Махачевым, но Биспинг считает это преждевременным.

Махачев идет на серии из 16 побед и только что завоевал второй титул, тогда как Топурия должен защитить пояс.