Бывшие чемпионы UFC провели очный боксерский поединок на шоу в Бразилии
Для обоих бойцов это был дебютный выступление на ринге
Бывшие чемпионы UFC в полутяжелом дивизионе Гловер Тейшейра и Маурисио Руа провели боксерский поединок в рамках турнира Spaten Fight Night 3.
Победу в бразильском противостоянии одержал Тейшейра единогласным решением судей – 79:72, 79:72 и 80:71.
Бой прошел на Arena Mercado Livre в Сан-Паулу, Бразилия.
Поединок состоял из восьми раундов по две минуты. Для обоих бойцов это было дебютное выступление по правилам бокса.
46-летний Тейшейра имеет рекорд в ММА 33:9. Он завершил карьеру в январе 2023 года после поражения от американца Джамала Хилла на UFC 283.
44-летний Руа обладает огромным опытом в смешанных единоборствах – 27-14-1. Свой последний бой в октагоне он провел также на UFC 283, где уступил украинцу Игорю Потере.
Напомним, накануне Потеря завоевал титул чемпиона в британской лиге.