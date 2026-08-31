Владимир Кириченко

Бывшие чемпионы UFC в полутяжелом дивизионе Гловер Тейшейра и Маурисио Руа провели боксерский поединок в рамках турнира Spaten Fight Night 3.

Победу в бразильском противостоянии одержал Тейшейра единогласным решением судей – 79:72, 79:72 и 80:71.

Бой прошел на Arena Mercado Livre в Сан-Паулу, Бразилия.

Поединок состоял из восьми раундов по две минуты. Для обоих бойцов это было дебютное выступление по правилам бокса.

QUE ISSO GLOVER! O SHOGUN TÁ FICANDO ZONZO, E NÃO É POUCO! 😳😳



A mão do Glover tá pesada demais! Sinistro tá? Que luta até agora! 🙌🔥



Será que o Shogun ainda volta pra luta? 👇👇#SpatenFightNightNaGlobo #FightÉNaGlobo #SpatenFightNight3 pic.twitter.com/6V146BmVGU — TV Globo (@tvglobo) August 30, 2026

46-летний Тейшейра имеет рекорд в ММА 33:9. Он завершил карьеру в январе 2023 года после поражения от американца Джамала Хилла на UFC 283.

44-летний Руа обладает огромным опытом в смешанных единоборствах – 27-14-1. Свой последний бой в октагоне он провел также на UFC 283, где уступил украинцу Игорю Потере.

Напомним, накануне Потеря завоевал титул чемпиона в британской лиге.