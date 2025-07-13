Льюис за 35 секунд нокаутировал непобежденного Тейшейру: видео
Все результаты турнира UFC на ESPN 70
около 2 часов назад
На Bridgestone Arena в американском Нэшвилле (штат Теннеси) завершился турнир UFC on ESPN 70, который возглавил поединок местного экс-претендента на титул в тяжелом дивизионе Деррика Льюиса (29-12) против бразильца Таллисона Тейшейры (8-1).
Тем временем в со-главном событии бывший претендент на титул в полусреднем весе американец Стивен Томпсон (17-9-1) разделил октагон с бразильцем Габриелем Бонфимом (18-1).
Представляем вашему вниманию результаты турнира UFC on ESPN 70:
Деррик Льюис победил Таллисона Тейшейру техническим нокаутом в первом раунде
Габриель Бонфим победил Стивена Томпсона раздельным решением судей
Стив Гарсия победил Келвина Каттара единогласным решением судей
Морган Шарье победил Нейта Ландвера техническим нокаутом в третьем раунде
Витор Петрино победил Остина Лейна сабмишеном (удушение) в первом раунде
Джордж Токкос победил Джуниора Тафу сабмишеном (треугольник руками) во втором раунде
Крис Кертис победил Макса Гриффина раздельным решением судей
Джейк Мэттьюз победил Чиди Нжокуани сабмишеном (удушение сзади) в первом раунде
Эдуарда Моура победила Лорен Мерфи единогласным решением судей
Вальтер Вокер победил Кеннеди Нзечукву сабмишеном (скручивание пятки) в первом раунде
Майк Дэвис победил Митча Рамиреза техническим нокаутом во втором раунде
Фатима Клайн победила Мелиссу Мартинес техническим нокаутом в третьем раунде
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