Владимир Кириченко

На Bridgestone Arena в американском Нэшвилле (штат Теннеси) завершился турнир UFC on ESPN 70, который возглавил поединок местного экс-претендента на титул в тяжелом дивизионе Деррика Льюиса (29-12) против бразильца Таллисона Тейшейры (8-1).

Тем временем в со-главном событии бывший претендент на титул в полусреднем весе американец Стивен Томпсон (17-9-1) разделил октагон с бразильцем Габриелем Бонфимом (18-1).

Представляем вашему вниманию результаты турнира UFC on ESPN 70:

Деррик Льюис победил Таллисона Тейшейру техническим нокаутом в первом раунде

Габриель Бонфим победил Стивена Томпсона раздельным решением судей

Стив Гарсия победил Келвина Каттара единогласным решением судей

Морган Шарье победил Нейта Ландвера техническим нокаутом в третьем раунде

Витор Петрино победил Остина Лейна сабмишеном (удушение) в первом раунде

Джордж Токкос победил Джуниора Тафу сабмишеном (треугольник руками) во втором раунде

Крис Кертис победил Макса Гриффина раздельным решением судей

Джейк Мэттьюз победил Чиди Нжокуани сабмишеном (удушение сзади) в первом раунде

Эдуарда Моура победила Лорен Мерфи единогласным решением судей

Вальтер Вокер победил Кеннеди Нзечукву сабмишеном (скручивание пятки) в первом раунде

Майк Дэвис победил Митча Рамиреза техническим нокаутом во втором раунде

Фатима Клайн победила Мелиссу Мартинес техническим нокаутом в третьем раунде

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