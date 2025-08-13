Чендлер назвал бойца с наибольшими шансами победить Топурию
Экс-чемпион Bellator считает экс-претендента самым опасным соперником для действующего чемпиона UFC
20 минут назад
Бывший чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер (23-10) поделился мнением о самом сложном сопернике для действующего чемпиона UFC Илии Топурии (17-0). Слова бойца привел портал Bloody Elbow.
Чендлер считает, что Джастин Гейджи (26-5) имеет наибольшие шансы победить Топурию благодаря своему опыту и изменению стиля.
«Гейджи имеет впечатляющее резюме, и в последнее время он перестал драться безрассудно. Я думаю, он будет действовать стратегически, и у него больше шансов победить Илию, чем у кого-либо другого».
Напомним, 28-летний Топурия в последнем бою нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде на UFC 317. 36-летний Гейджи в своем последнем поединке победил Рафаэля Физиева единогласным решением судей.
