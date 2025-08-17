Олег Гончар

На турнире UFC 319 в Чикаго Хамзат Чимаев (15-0) победил Дрикуса Дю Плесси (23-3) и стал новым чемпионом UFC в средней весовой категории.

Чимаев доминировал, используя тейкдауны и контроль у сетки. Во всех раундах он удерживал Дю Плесси в партере или прижимал к сетке, нанося удары коленями. В пятом раунде Дю Плесси ненадолго перехватил инициативу, но Чимаев быстро восстановил преимущество.

Судьи отдали победу Чимаеву со счётом 50-44.

Это первый титульный бой Чимаева, тогда как Дю Плесси потерял пояс, завоёванный в феврале 2025 года.