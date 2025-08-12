Олег Гончар

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси поделился своей мотивацией перед титульным поединком против третьего номера рейтинга UFC Хамзата Чимаева.

Южноафриканец подчеркнул, что настроен не просто выстоять, а доминировать в бою. Он считает себя охотником, который стремится победить максимально эффектно. Дю Плесси признал силу Чимаева, но уверен в своем превосходстве.

«Я иду в октагон не для того, чтобы выживать. Я иду охотиться. Я охотник, а не жертва. Я хочу доминировать с первой до последней секунды. Все знают, что Хамзат — один из самых сильных бойцов, но я знаю, что я лучший». Дрикус Дю Плесси

Бой состоится на турнире UFC 319 в Чикаго в ночь на 17 августа.