Олег Гончар

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев (13-0) прокомментировал вклад президента США Дональда Трампа в поддержку бойцов.

На YouTube-канале FULL SEND MMA Чимаев заявил, что Дональд Трамп сделал много для спортсменов смешанных единоборств. Подробностей он не уточнил, но его слова вызвали интерес среди болельщиков.

В ночь с 16 на 17 августа по московскому времени Чимаев встретится с чемпионом UFC в среднем весе, южноафриканцем Дрикусом дю Плессис, на турнире UFC 319 в Чикаго, США. Это будет первый бой Чимаева на американской арене, поскольку раньше у него были проблемы с визой.

Напомним, ранее Шон Стрикленд резко раскритиковал Чимаева, назвав его морально слабым.