Олег Гончар

34-летний экс-чемпион UFC в средней весовой категории Шон Стрикланд (29-7) резко высказался о непобедимом Хамзате Чимаеве (13-0), назвав его «морально слабым».

В интервью YouTube-каналу Red Corner MMA американец вспомнил совместные с Чимаевым тренировки после COVID-19.

«Чимаев — просто идиот. Я тренировался с ним, когда он проходил реабилитацию. Есть видео, где я говорю: «О, ты лучший», — но это был сарказм». Шон Стрикленд

Стрикланд обвинил Чимаева в выборе более слабых соперников, таких как бойцы с рекордом 1-1, вместо топовых атлетов, как Эдмен Шахбазян.

«Он умеет драться, но морально слаб». Шон Стрикленд

Чимаев, который не дрался с октября 2024 года, готовится к титульному бою против Дрикуса Дю Плесси на UFC 319 в августе.

Стрикланд, проигравший Дю Плесси пояс в январе 2025-го, стремится к реваншу с ним или с Исраэлем Адесаньей.