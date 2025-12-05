Долидзе сообщил, что Коста отказался от боя с ним
Бразилец намекнул на февраль, но украинец отказал
Грузинский боец UFC Роман Долидзе (13-3) и бразилец Пауло Коста (16-4) устроили словесную перепалку в соцсетях по поводу потенциального боя в среднем весе.
Коста начал первым, написав Долидзе.:
"В этом напитке другая энергия — но это и так все знают. От бразильских улиц до мировой сцены октагона я имел возможность делиться своими талантами с всем миром. Теперь настала пора отблагодарить, Роман Долидзе. В феврале увидимся".
Роман Долидзе ответил:
"Поехали. Главное, чтобы ты не снялся с боя".
Коста парировал:
"О чем ты говоришь? Давай подеремся в Хьюстоне?"
Долидзе ответил:
"Мой друг, мне только что сообщили, что ты отказался от предложения подраться со мной в Сиднее".
Обмен произошел в контексте слухов о бое. Коста в последний раз дрался в июле 2025-го на UFC 318, победив Романа Копылова единогласным решением. Долидзе в июне 2025-го проиграл на UFC 317.
