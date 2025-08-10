Эрнандес завершил бой с Долидзе на шоу UFC on ESPN 72
Поединок завершился в 4-м раунде
около 1 часа назад
Долидзе и Эрнандес / Фото - Yahoo
Американский средневес Энтони Эрнандес (15-2) победил грузина Романа Долидзе (15-4) в главном поединке турнира UFC on ESPN 72.
Эрнандес финишировал своего соперника удушающим приемом в 4-м раунде.
Энтони одержал восьмую победу подряд. Долидзе потерпел первое поражение в последних четырёх поединках.
Напоминаем, Конор Макгрегор готовится стать президентом Ирландии и выйти на бой в Белом доме.
Поделиться