Олег Гончар

Бывший чемпион UFC из Грузии Мераб Двалишвили прокомментировал результат боя в легком весе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, который состоялся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.

Напомним, Гэтжи победил Пимблетта единогласным решением судей по итогам пяти раундов и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе.

Двалишвили в своих социальных сетях дал жесткую оценку стилю обоих участников боя. По его словам, соперники делали ставку на силовую рубку, а не на технические действия. Грузин также упомянул действующего полноценного чемпиона дивизиона Илию Топурию, отметив, что тот имеет значительно более высокий уровень бокса и, вероятно, с иронией наблюдал за этим поединком.