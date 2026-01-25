Олег Гончар

В главном поединке турнира UFC 324 в Лас-Вегасе за титул временного чемпиона в легком весе бились американский ветеран Джастин Гэтжи (27-5) и британский проспект Пэдди Пимблетт (23-4).

Гэтжи с первых секунд пошел на обострение боя и быстро потряс Пимблетта серией ударов правой рукой, отправив соперника на канвас. Британец сумел пережить стартовый натиск, после чего бой перешел в равную и жесткую перестрелку в стойке. Во втором раунде американец снова доминировал с нокдауном, а затем лежа сверху на сопернике.

В середине поединка Пимблетт выровнял ход боя, начав лучше работать вторым номером и чаще попадать с дистанции. Впрочем, в чемпионских раундах Гэтжи вернул контроль, неоднократно потрясая британца и выдерживая все его ответы. Пятый раунд прошел в открытой рубке.

По итогам пяти раундов судьи отдали победу Гэтжи единогласным решением: 49-46, 49-46, 48-47.

Ныне Гэтжи является основным претендентом на титул полноценного чемпиона, который сейчас у Илиа Топурии.