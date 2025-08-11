Стрикленд – о Чимаеве: «Я тренировался с этими чертовыми дагестанскими террористами всю жизнь»
Шон считает, что Дрикус может справиться с Хамзатом, если сможет нивелировать преимущество соперника в борьбе
около 1 часа назад
Фото: UFC
Бывший чемпион UFC Шон Стрикленд высказался о поединке Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева. Американца цитирует fightnews.info:
Дрикус лучше в стойке, чем Чимаев, но у Хамзата довольно безумный грепплинг. Я тренировался с этими чертовыми дагестанскими террористами всю свою жизнь. Я знаю, как это — подниматься из-под этих ребят и переживать шторм. Я не знаю, сталкивался ли Дрикус с таким уровнем борьбы, который может немного застать его врасплох. Дрикус действительно должен быть готов к чрезвычайному давлению на земле. Если он сможет его выдержать, то побьет Чимаева.
Стрикленд считает Чимаева морально слабым.