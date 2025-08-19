Олег Гончар

38-летний экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс (28-1, 1 NC) прокомментировал возможность возвращения в промоушен после объявления о завершении карьеры. Об этом он написал в соцсети X.

Джонс выразил оптимизм относительно участия в потенциальном турнире UFC в Белом доме, который планируется на 2026 год к 250-летию независимости США.

«Я продолжаю тренировки и с оптимизмом жду возможности выступить на турнире в Белом доме. Знаю, что Дейна Уайт был очень заинтересован этой идеей, и возможность все еще открыта. Мне нравятся мои шансы. В конце концов, один на миллиард — именно так становятся Джоном Джонсом». Джон Джонс

Ранее президент UFC Дейна Уайт оценил шансы Джонса на возвращение как «один на миллиард», но Джонс, вернувшийся в пул тестирования USADA, настроен доказать обратное.