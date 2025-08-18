Президент UFC оценил вероятность выступления Джонса на ивенте возле Белого дома
Вайт скептически относится к такой возможности
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном выступлении Джона Джонса на турнире возле Белого дома. Слова функционера приводит vringe.com:
Позвольте спросить: как вы думаете, что такого Джон сделает в ближайшие пару месяцев, чтобы я доверился и поставил его в кард UFC White House? Если бы пришлось выставлять коэффициенты, то вероятность того, что я включу Джона Джонса, составляет миллиард к одному.
