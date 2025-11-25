38-летний экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс (27-1) посетил Чечню по приглашению лидера местных боевиков Рамзана Кадырова.

Джон Джонс посетил день рождения сына Кадырова в Чечне и посетил Грозный, чтобы принять участие в праздновании 18-летия сына Кадырова.

«Это было невероятно. Меня пригласил президент Кадыров! Я провел день, празднуя 18-летие его сына, пострелял из экзотического оружия — моим фаворитом стал РПГ. Никогда мне не подавали столько еды, ел по-королевски.

Молодой парень в отличной форме, тот тейкдаун был легитимным. Спасибо за гостеприимство, я никогда не забуду время в Чечне».