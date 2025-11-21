Джонс объяснил отказ от поединка с Аспиналлом за 30 миллионов: «Понял, что могу больше потерять…»
Джон признался, что историческое событие в Белом доме дает ему мотивацию вернуться в октагон
14 минут назад
Бывший чемпион UFC Джон Джонс прояснил, почему отказался от идеи боя за титул с Томом Аспиналлом. Американца цитирует vringe.com:
Просто когда-то я понял, что могу больше потерять, чем получить. Все-таки мне почти 40 лет. И просто продолжать драться... Для меня в этом нет смысла. А вот ивент в Белом доме это то, ради чего я вернулся. И участие в нем никак не связано с Аспиналлом или Перейрой. Понимаю, что мало кто отказался бы от 30 миллионов (долларов). Но турнир в Белом доме – это то, что я реально хочу. То, что реально имею в списке. Это ради наследия.
Джонс обратился к президенту UFC с просьбой выступить на ивенте возле Белого дома.
