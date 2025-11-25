Олег Гончар

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Джон Джонс уверен, что его друг и спарринг-партнер, олимпийский чемпион Токио-2020 по борьбе Гейбл Стивсон (2-0), уже через год станет первым тяжеловесом мира в MMA.

Джонс сообщил об этом в соцсети Twitter.

«Запомните мои слова — Гейбл станет самым элитным тяжеловесом на планете в течение следующих 12 месяцев». Джон Джонс

Стивсон дебютировал в сентябре 2025 года на LFA 217, нокаутировав Брейдена Питерсона за полторы минуты. Через месяц он за 24 секунды нокаутировал на APFC 21 Кевина Хейна.

«Его атлетизм, сила и интеллект — это нечто за гранью. Он уже сейчас побеждает топовых тяжеловесов на спаррингах». Джон Джонс

Отметим, что после последнего боя Стивсон призвал UFC подписать с ним контракт.