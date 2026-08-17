Легенда UFC объявил о завершении спортивной карьеры
40-летний бразилец проиграл очередной поединок в лиге
Эдсон Барбоза / Фото - UFC
Известный бразильский боец UFC Эдсон Барбоза (24-15) объявил о завершении профессиональной карьеры.
Это произошло после того, как 40-летний Эдсон уступил техническим нокаутом Эстебану Рибовичу (16-3) в рамках турнира под номером 330.
Это поражение стало для Эдсона уже четвертым подряд — в последний раз он побеждал в октябре 2023-го, когда дрался против Содика Юсуффа.
«Спасибо. Каждый день я выкладывался на полную. В каждом бою я обещал, что сделаю всё на сто процентов. Огромное спасибо, ребята. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо. Огромное спасибо».
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