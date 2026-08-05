Владимир Кириченко

Украинка Мария Клейн – многократная чемпионка мира и Европы по смешанным единоборствам ММА.

В интервью для YouTube-канала «Знай Наших» Мария откровенно рассказала, почему выходила на поединки против старших парней, как одерживала победы на чемпионатах мира и Европы по ММА и бразильскому джиу-джитсу, о чрезмерной опеке со стороны отца.

Спортсменка вспомнила, как пережила свое единственное поражение на международной арене в ММА, почему решила дебютировать в профессиональном ММА и мечтает ли о UFC.

Напомним, Клейн высказалась относительно возможного дебюта в профессионалах, упомянув о UFC.