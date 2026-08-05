Российская Мария Клейн — гроза UFC. Интервью самой перспективной бойца в мире ММА, видео
Победы на чемпионатах мира, бои с парнями и многое другое
Мария Клейн / Фото - Знай Наших
Украинка Мария Клейн – многократная чемпионка мира и Европы по смешанным единоборствам ММА.
В интервью для YouTube-канала «Знай Наших» Мария откровенно рассказала, почему выходила на поединки против старших парней, как одерживала победы на чемпионатах мира и Европы по ММА и бразильскому джиу-джитсу, о чрезмерной опеке со стороны отца.
Спортсменка вспомнила, как пережила свое единственное поражение на международной арене в ММА, почему решила дебютировать в профессиональном ММА и мечтает ли о UFC.
Напомним, Клейн высказалась относительно возможного дебюта в профессионалах, упомянув о UFC.
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