Денис Седашов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор официально объявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии и призвал граждан поддержать петицию по изменению конституционных норм избирательного процесса. Обращение боец опубликовал в социальных сетях.

Дорогие соотечественники и представители ирландской диаспоры! С радостью сообщаю о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Ирландии. Но нынешнее конституционное законодательство создает серьезные препятствия для реальной демократии. Конор Макгрегор

По действующим правилам, для участия в выборах кандидат должен получить поддержку как минимум 20 парламентариев или четырех местных советов графств. По мнению Конора, эта система ограничивает право избирателей влиять на избирательный процесс.

Я предлагаю изменить эту норму. Призываю граждан подписать петицию, которая позволит вносить имена кандидатов в бюллетень без необходимости в политических «благословениях» сверху. Конор Макгрегор

Макгрегор о планах стать президентом: «Народ будет иметь власть».