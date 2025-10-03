Олег Гончар

Президент Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Дэвид Фельдман сообщил, что Нейт Диас отказался участвовать в поединке на голых кулаках. Об этом пишет Happy Punch в социальной сети X.

«Мы несколько раз вели переговоры с Нейтом. Он отказывался из-за большого количества шрамов на лице. Но я думаю, что он бы согласился на бой с Конором». Дэвид Фельдман

40-летний Диас в последний раз выходил в октагон в сентябре 2022 года на UFC 279, где победил Тони Фергюсона удушающим приемом в четвертом раунде.

Переговоры с Диасом продолжались неоднократно, но боец не соглашался на бой в BKFC из-за опасений по поводу шрамов. Фельдман считает, что Нейт мог бы решиться на поединок с Конором Макгрегором, который также связан с BKFC как совладелец.