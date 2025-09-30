«Едиственный бой, который я приму». Порье заявил о готовности боксировать с Диасом
Дастин может вернуться в спорт в формате бокса
около 7 часов назад
Трехкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье заявил о готовности выйти на боксерский ринг против своего соотечественника, бывшего бойца организации Нейта Диаса.
Zuffa Boxing. 12 раундов. Я и Натаниэль. Я бы это сделал. Единственный бой, который я готов принять.
36-летний Порье дебютировал в UFC в 2011 году и завершил карьеру в 2025-м.
Поделиться