Нганну ответил, вернется ли он в UFC
Звездный боец дал категорический ответ
около 1 часа назад
Франсис Нганну / Фото - CNN
Бывший чемпион UFC в тяжелом дивизионе камерунец Фрэнсис Нганну (18-3) отреагировал на слова Дейны Уайта, который поставил под сомнение возможное возвращение бойца в организацию.
«Разве я говорил, что когда-нибудь вернусь?».
38-летний Нганну провел свой последний бой в UFC в январе 2022 года, победив решением судей француза Сирила Гана. Затем он со скандалом покинул промоушен.
Нганну провел два боя против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа в боксе и только в октябре 2024 года вернулся в клетку в рамках промоушна PFL, где нокаутировал бразильца Ренана Феррейру в первом раунде.
Ранее тренер Нганну заявил, что его подопечный открыт к возвращению в UFC.
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