Владимир Кириченко

Бывший чемпион UFC в тяжелом дивизионе камерунец Фрэнсис Нганну (18-3) отреагировал на слова Дейны Уайта, который поставил под сомнение возможное возвращение бойца в организацию.

«Разве я говорил, что когда-нибудь вернусь?».

Did I say I'm ever coming back? 🤔 — Francis Ngannou (@francis_ngannou) June 22, 2025

38-летний Нганну провел свой последний бой в UFC в январе 2022 года, победив решением судей француза Сирила Гана. Затем он со скандалом покинул промоушен.

Нганну провел два боя против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа в боксе и только в октябре 2024 года вернулся в клетку в рамках промоушна PFL, где нокаутировал бразильца Ренана Феррейру в первом раунде.

Ранее тренер Нганну заявил, что его подопечный открыт к возвращению в UFC.