Олег Гончар

Бразильский экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра (35-11) поделился мыслями о возможном поединке между действующим чемпионом Илией Топурией (17-0) и Арманом Царукяном (22-3). Слова бойца привёл портал MMA Junkie.

Оливейра назвал противостояние столкновением мощного грепплера и сильного ударника, отметив, что Царукян является очень опасным и жёстким соперником. Однако он считает, что Топурия будет иметь больше шансов на победу.

«Это бой серьезного греплера против очень хорошего ударника. Арман — опасный парень, супер жесткий, но, если честно, я думаю, что у Топурии будет больше шансов». Чарльз Оливейра

Напомним, в июне 2025 года Топурия завоевал титул UFC в лёгком весе, нокаутировав Оливейру в первом раунде на UFC 317.