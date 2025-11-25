Перейра следующий бой проведет с Ульбергом
Бразилец будет защищать пояс в полутяжелом весе
около 3 часов назад
Бразильский чемпион полутяжелого веса Алекс Перейра (11-2, 8 КО) может провести первую защиту титула против новозеландца Карлоса Ульберга (13-1, 8 КО).
Бой может пройти 24 января на UFC 324 в Лас-Вегасе, сообщил инсайдер Тимоти Витон из LowKickMMA.
Поединок разрабатывается как главный бой на T-Mobile Arena — это первый PPV по новому контракту UFC с Paramount+ на $7,7 млрд.
Перейра вернул пояс, досрочно победив Магомеда Анкалаева.
Ульберг идет третьим в рейтинге, имеет серию из 9 побед, последний бой завершил техническим нокаутом над Домиником Рейесом.
Напомним, ранее Джейк Пол подтвердил переговоры о поединке с Алексом Перейрой.