Олег Гончар

Бразильский чемпион полутяжелого веса Алекс Перейра (11-2, 8 КО) может провести первую защиту титула против новозеландца Карлоса Ульберга (13-1, 8 КО).

Бой может пройти 24 января на UFC 324 в Лас-Вегасе, сообщил инсайдер Тимоти Витон из LowKickMMA.

Поединок разрабатывается как главный бой на T-Mobile Arena — это первый PPV по новому контракту UFC с Paramount+ на $7,7 млрд.

Перейра вернул пояс, досрочно победив Магомеда Анкалаева.

Ульберг идет третьим в рейтинге, имеет серию из 9 побед, последний бой завершил техническим нокаутом над Домиником Рейесом.

Напомним, ранее Джейк Пол подтвердил переговоры о поединке с Алексом Перейрой.