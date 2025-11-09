Джейк Пол подтвердил переговоры о поединке с Алексом Перейрой
Видеоблогер также рассказал о сложностях организации боя
около 1 часа назад
Видеоблогер и боксер тяжелого веса Джейк Пол сообщил о возможном поединке с чемпионом UFC в полутяжелом весе Алексом Перейрой.
По словам Пола, команда Перейры готова провести бой, однако главной преградой остается UFC и контракты спортсмена.
Это был бы чрезвычайно важный бой, и я знаю, что он готов, чтобы он состоялся.
Напомним, что 14 ноября Джейк Пол должен был провести выставочный бой с чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом, но поединок был отменен.
