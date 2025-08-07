Олег Гончар

36-летний бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Пуарье (30-10), завершивший карьеру после UFC 318, активно занимается благотворительностью в родном Лафайетте, штат Луизиана.

Накануне нового учебного года он помог раздать более 1200 школьных рюкзаков во время пятого ежегодного сбора для школьников, сообщает MMA Fighting.

Пуарье, дебютировавший в UFC в 2011 году, провел последний бой против чемпиона BMF Макса Холлоуэйя на UFC 318 и проиграл единогласным решением судей.

У Пуарье уже давно есть благотворительный фонд The Good Fight Foundation, который регулярно поддерживает детей и нуждающихся в Лафайетте.