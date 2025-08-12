Олег Гончар

Грузинский средневес UFC Роман Долидзе (15-4) поделился мыслями после поражения от американца Энтони Эрнандеса (15-2) на турнире UFC on ESPN 72, который состоялся 10 августа в Лас-Вегасе. Об этом сообщает bloodyelbow.com.

Долидзе поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что в бойцовском бизнесе не всегда все идет по плану. Он заверил, что чувствует себя хорошо и готов двигаться вперед.

«Спасибо всем за поддержку. Такой бойцовский бизнес — не всегда идет по плану. Но я чувствую себя хорошо. Благодарю Господа за всё. Мы не сдаемся. Двигаемся дальше». Роман Долидзе

На турнире Эрнандес доминировал в поединке, завершив бой в четвертом раунде удушением. Это поражение прервало серию Долидзе из трех побед подряд, среди которых были выигрыши над Марвином Веттори и Энтони Смитом.