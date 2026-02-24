Олег Гончар

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи прокомментировала предстоящий бой с Джиной Карано, запланированный на 17 мая. По ее словам, поединок выходит за пределы личного соперничества.

Роузи заявила, что рассматривает событие как противостояние между промоушенами MVP и UFC. Она отметила, что намерена подойти к бою максимально серьезно и считает, что конкуренция необходима для развития индустрии. Спортсменка также упомянула президента UFC Дану Уайта, подчеркнув, что готова сыграть заметную роль в этом противостоянии.

«Эта история выходит далеко за пределы одного боя. В определенном смысле это противостояние MVP против UFC, и в нем я настроен действовать максимально жестко. Они привыкли работать без реальной конкуренции. Нельзя раз в несколько лет закрывать коллективные иски и считать это просто расходами на ведение бизнеса. Так что, по сути, я даже пытаюсь помочь Дане [Уайту]. И если кто-то и подходит на роль его ученика, то это я. Думаю, я стану для него самым любимым оппонентом из всех, что у него были». Ронда Роузи

Бой состоится 17 мая и станет одним из центральных в кардe вечера.

