Президент UFC оценил потенциальное возвращение Роузи
Уайт заявил, что Ронда вернулась к тренировкам
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Президент UFC Дэйна Уайт поделился мыслями о гипотетическом возвращении легенды Ронды Роузи в октагон. Слова функционера приводит vringe.com:
Смотрите. Мы и сейчас с ней очень близки. Я бы сказал, что общаемся примерно каждые 3 месяца. Недавно она была в Вегасе, заходила в офис. Но, честно говоря, ничего не знаю о её планах. Насколько я понимаю, она возобновила тренировки. Она родила троих детей. У неё совершенно другая жизнь. Но я скажу то, что вижу. Она в потрясающей форме. Такая же рельефная, как и раньше. Так что я даже не знаю…
