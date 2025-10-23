Сідей не выступит на шоу UFC 322
У украинца проблемы со здоровьем
16 минут назад
Сергей Сидей / Фото - UWW
Украинский боец наилегчайшего дивизиона UFC Сергей Сидей (12-2) сообщил, что не проведет бой на UFC 322 против Малкольма Веллмейкера (10-0).
«Больно это писать, но, к сожалению, я вынужден сняться с моего боя 15 ноября на UFC 322 из-за тяжелого вывиха плеча, полученного во время тренировки.
Извиняюсь перед своим соперником Веллмейкером и надеюсь, что у тебя будет возможность выйти в октагон в этом карде.
Я был очень рад этой возможности, но, видимо, в этот раз не суждено.
Сделаю все возможное, чтобы как можно быстрее восстановиться и вернуться в бой».
В мае Сидей победил Смазермана на шоу UFC on ESPN 67.
Напомним, Мераб Двалишвили хочет провести турнир UFC в Грузии.
Поделиться