Украинский боец наилегчайшего дивизиона UFC Сергей Сидей (12-2) сообщил, что не проведет бой на UFC 322 против Малкольма Веллмейкера (10-0).

«Больно это писать, но, к сожалению, я вынужден сняться с моего боя 15 ноября на UFC 322 из-за тяжелого вывиха плеча, полученного во время тренировки.

Извиняюсь перед своим соперником Веллмейкером и надеюсь, что у тебя будет возможность выйти в октагон в этом карде.

Я был очень рад этой возможности, но, видимо, в этот раз не суждено.

Сделаю все возможное, чтобы как можно быстрее восстановиться и вернуться в бой».