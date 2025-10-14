Денис Седашов

Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе Мераб Двалишвили в подкасте The Ariel Helwani Show рассказал, что ведутся переговоры о возможном проведении турнира организации в его родной стране – Грузии.

Мой спонсор уже общался с представителями UFC и министром спорта Грузии, чтобы организовать турнир в Тбилиси. Они работают над этим, и я надеюсь, что это произойдет. Было бы замечательно подраться дома, хотя, возможно, это не удастся сделать. Мераб Двалишвили

Уже 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе Двалишвили проведет реванш с бывшим чемпионом Петром Яном.