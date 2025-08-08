Соперник Долидзе: «Дю Плесси шокирует мир – Чимаев в основном дрался с маленькими парнями»
Эрнандес считает, что Хамзата ждет испытание
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Соперник Романа Долидзе Энтони Эрнандес высказался о бое Дрикуса Дю Плесси и хамзата чимаева. Слова американца приводит vringe.com:
Думаю, Дрикус снова шокирует мир. Он большой, жесткий, неудобный выродок, и я все еще не до конца верю в Хамзата. Понимаю, что он хорош и опасен, бла-бла-бла, но он дрался в основном с маленькими парнями, которые поднялись в весе. (Камару) Усман дал ему серьезный бой прямо с дивана, так что как он справится с кем-то, кто действительно является настоящим средневесом?
Шон Стрикленд считает чимаева морально слабым.
