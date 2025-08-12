Олег Гончар

Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл (15-3) категорически отверг идею боя с Джоном Джонсом в 2026 году на территории Белого дома, назвав её неинтересной. Слова британца привёл портал MMA Junkie.

Аспиналл подчеркнул, что сосредоточен исключительно на своём следующем поединке против Сирила Гана, и не будет тратить время на размышления о Джонсе.

«Джонс и Белый дом? Это просто скучно. Слишком скучно. Мне даже нечего сказать – настолько это неинтересно. Все мои мысли сейчас о Сириале Гане и как его победить. На Джонса не потрачу ни секунды. Это неинтересно ни мне, ни миру. В чем здесь смысл? Пустая надежда». Том Аспиналл

Бой Аспиналла против Гана запланирован на UFC 321, которое состоится 25 октября в Лас-Вегасе.

Напомним, Джон Джонс сделал шаг к возвращению после двухнедельной отставки.