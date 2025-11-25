Олег Гончар

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия (17-0, 9 КО) вновь подтвердил амбиции на бой с новым чемпионом полусреднего веса Исламом Махачевым (28-1).

Если переход не удастся, грузин-испанец готов встретиться с британцем Пэдди Пимблеттом (23-3, 7 КО). Об этом Топурия рассказал в интервью Альваро Колменеро.

Топурия, который завоевал вакантный титул легкого веса, нокаутировав Чарльза Оливейру на UFC 317, не скрывает планов на подъем в весе.

«Я бы хотел драться с Пэдди, если мне не разрешат перейти в полусредний вес, чтобы драться с Исламом. Ведь бой, который мне действительно нужен, — это бой с Исламом». Илья Топурия

Махачев, который только что завоевал второй титул UFC, на турнире UFC 322 в ноябре 2025 года, доминировал над Джеком Делла Маддаленой.