«Увидимся в Вегасе»: Донченко начал подготовку к поединку против Магни
Бой состоится 23 января
Украинский боец полусреднего веса UFC Данило Донченко (15-2) сообщил в Instagram, что начал подготовку к следующему поединку против опытного американца Нила Магни (32-14). Тренировочный лагерь спортсмена проходит в зале Tiger Muay Thai в Таиланде.
Новый тренировочный сбор начался в Tiger Muay Thai. Увидимся 23 января в Вегасе, друзья.
Свой предыдущий поединок украинец провел 5 сентября на турнире UFC Fight Night 287 в Париже, победив американца Пунахеле Сориано (13-5).
Поединок состоится 23 января в Лас-Вегасе.
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