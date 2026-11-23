Владимир Кириченко

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк для Sport.ua заявил, что собирается провести еще один поединок по правилам MMA.

Когда болельщики могут увидеть вас в октагоне снова?

«Скоро. Мы тренируемся, главное, чтобы подвернулось какое-то интересное событие и был хороший соперник».

Напомним, 11 июля Беленюк дебютировал в ММА, победив 53-летнего израильтянина Хаима Гозали в первом раунде.

Напомним, Берінчик единогласным решением судей победил Ханакова на турнире Arena.