Олег Гончар

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отреагировал на массовую драку во время UFC 322 на «Медисон Сквер Гарден» и пообещал привлечь к ответственности всех причастных. О заявлении сообщили ESPN и MMA Junkie.

Эрик Адамс назвал нападения недопустимыми.

«Эти нападения на турнире абсолютно недопустимы. Полиция Нью-Йорка проводит полное расследование, и каждый виновный будет привлечен к ответственности».

Драка вспыхнула 15 ноября перед основным файт-кардом UFC 322, когда Диллон Данис приблизился к команде Ислама Махачева. Даниса избили Абубакар Нурмагомедов, Магомед Зайнуков и другие россияне.

UFC после этого забанили Даниса пожизненно, хотя он был жертвой.