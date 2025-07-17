«Я могу вернуться». Джон Джонс готов выйти в октагон на шоу Трампа
Бывший чемпион UFC Джон Джонс заговорил о возвращении. Он готов снова драться, если получит шанс выступить на грандиозной арене
около 2 часов назад
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс заявил, что рассматривает возможность возвращения в смешанные единоборства, если удастся организовать бой у Белого дома.
Я завершил карьеру, потому что почувствовал, что достиг в ММА всего, чего хотел. Для меня уже не осталось вызовов — я стремился к чему-то большему, чем титулы или деньги.
По словам Джонса, идея организовать поединок на территории Белого дома принадлежит президенту США Дональду Трампу.
Это огромная возможность. Я — гордый американец, у меня много друзей в вооруженных силах. Провести шоу такого масштаба, да еще и рядом с Белым домом — это настоящая честь. Я могу вернуться.
Пенсия оказалась непродолжительной. Джонс заявил о возобновлении карьеры.
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